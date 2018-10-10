Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону попала в больницу

«Либерж, ты сильная, я уверена, ты сможешь со всем справиться! Главное береги себя! Мы с тобой!» - написала одна из подписчиц Либерж Кпадону в Сети.

Несмотря на то, что Либерж Кпадону покинула прославленное реалити-шоу несколько лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные телезрители. Практически каждый день девушка старается радовать своих преданных поклонников новыми фотографиями, видеозаписями и сториз. Тем не менее, недавно звезда «Дома-2» на протяжении нескольких дней не выходила на связь, что не на шутку напугало поклонников Либерж.И вот считанные часы назад Кпадону все-таки связалась со своими подписчиками, которых поспешила успокоить, а также сообщить им не совсем приятную новость. По словам Либерж, на сегодняшний день она находится в одной из московских больниц. Оказывается, что девушка очень сильно заболела, и именно поэтому не могла выходить с фанатами на связь. Также бывшая участница «Дома-2» заявила, что ничего хорошего врачи ей не говорят, однако она по-прежнему надеется на то, что все обойдется и совсем скоро ее отпустят домой. В конце своего поста Либерж попросила поклонников беречь себя и свое здоровье.Чуть позже Кпадону еще раз вышла на связь с подписчиками. Девушка опубликовала в личном инста-блоге видеоролик. На записи телезнаменитость рассказывает, что чувствует себя очень плохо, однако не только физически, но и морально, ведь ей страшно от того сколько тяжелобольных людей находится вокруг нее. По словам Либерж, она просто-таки сходит с ума от одиночества в палате и больше времени проводит в больничных коридорах.Отметим, что преданные поклонники Либерж Кпадону поспешили поддержать свою любимицу, пожелав ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.