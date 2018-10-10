Отец Сергея Безрукова рассказал о внебрачных детях известного сына

В данном фильме авторы проекта покажут жизнь артиста, которая осталась за кадром. Съёмочная команда на протяжении двух недель следила за актёром, вследствие чего подготовила для зрителей много интересных сюрпризов. Также в кадре появится отец юбиляра - Виталий Безруков, который расскажет зрителю о внебрачных детях своего сына.Ранее общественности стало известно о двух наследниках кинозвезды. Сейчас отпрыски артиста вместе со своей матерью проживают в Великобритании, однако с отцом контактируют редко. Более подробно о жизни Сергея Безрукова зритель узнает после премьеры документальной ленты "И снова с чистого листа", которая состоится 21 октября.