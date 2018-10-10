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Отец Сергея Безрукова рассказал о внебрачных детях известного сына

"Первый канал" завершает работу над документальным фильмом "И снова с чистого листа", который посвящен 45-летию Сергея Безрукова. В рамках этого проекта отец актера рассказал о внебрачных детях своего известного сына.

Отец Сергея Безрукова рассказал о внебрачных детях известного сына


В данном фильме авторы проекта покажут жизнь артиста, которая осталась за кадром. Съёмочная команда на протяжении двух недель следила за актёром, вследствие чего подготовила для зрителей много интересных сюрпризов. Также в кадре появится отец юбиляра - Виталий Безруков, который расскажет зрителю о внебрачных детях своего сына.

Отец Сергея Безрукова рассказал о внебрачных детях известного сына


Ранее общественности стало известно о двух наследниках кинозвезды. Сейчас отпрыски артиста вместе со своей матерью проживают в Великобритании, однако с отцом контактируют редко. Более подробно о жизни Сергея Безрукова зритель узнает после премьеры документальной ленты "И снова с чистого листа", которая состоится 21 октября.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00

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