Эксперты рассказали о вредящих здоровью местах для хранения смартфонов

Первое самое излюбленное место хранения телефона является карман. Постоянное ношение смартфона в этом месте может вызвать необоснованные боли в области живота, которые отдаются в ноги. У мужчин излучение может снизить активность сперматозоидов.Второе любимое место – это под подушкой. Эксперты не рекомендуют определять телефон туда на ночь. Это вызывает бессонницу и головную боль. Постоянное нахождение аппарата на груди у женщин может спровоцировать рак молочной железы. Излучение от экрана смартфона становится причиной угревой сыпи на лице, особенно у подростков.Летом, при высоких температура, корпус выделает токсины, которые негативно сказываются на здоровье человека. Также не рекомендуется оставлять девайс в бардачке автомобиля, в ванной комнате или в детских колясках.Эксперты рекомендуют хранить смартфон в непосредственной близости от себя, например в сумочке. Лучше всего если он будет в чехле хорошего качества.