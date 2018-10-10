Эксперты рассказали о вредящих здоровью местах для хранения смартфонов
После проведённых опросов эксперты узнали о самых распространённых местах для хранения смартфонов. Они рассказали о вреде, который наносится организму излучением гаджета.
Первое самое излюбленное место хранения телефона является карман. Постоянное ношение смартфона в этом месте может вызвать необоснованные боли в области живота, которые отдаются в ноги. У мужчин излучение может снизить активность сперматозоидов.
Второе любимое место – это под подушкой. Эксперты не рекомендуют определять телефон туда на ночь. Это вызывает бессонницу и головную боль. Постоянное нахождение аппарата на груди у женщин может спровоцировать рак молочной железы. Излучение от экрана смартфона становится причиной угревой сыпи на лице, особенно у подростков.
Летом, при высоких температура, корпус выделает токсины, которые негативно сказываются на здоровье человека. Также не рекомендуется оставлять девайс в бардачке автомобиля, в ванной комнате или в детских колясках.
Эксперты рекомендуют хранить смартфон в непосредственной близости от себя, например в сумочке. Лучше всего если он будет в чехле хорошего качества.
Первое самое излюбленное место хранения телефона является карман. Постоянное ношение смартфона в этом месте может вызвать необоснованные боли в области живота, которые отдаются в ноги. У мужчин излучение может снизить активность сперматозоидов.
Второе любимое место – это под подушкой. Эксперты не рекомендуют определять телефон туда на ночь. Это вызывает бессонницу и головную боль. Постоянное нахождение аппарата на груди у женщин может спровоцировать рак молочной железы. Излучение от экрана смартфона становится причиной угревой сыпи на лице, особенно у подростков.
Летом, при высоких температура, корпус выделает токсины, которые негативно сказываются на здоровье человека. Также не рекомендуется оставлять девайс в бардачке автомобиля, в ванной комнате или в детских колясках.
Эксперты рекомендуют хранить смартфон в непосредственной близости от себя, например в сумочке. Лучше всего если он будет в чехле хорошего качества.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:08