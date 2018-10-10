Новое поколение УАЗ «Патриот» получит китайскую трансмиссию от BAIC

По всей вероятности, новую трансмиссию получат все автомобили Ульяновского завода. Отмечается, что покупателей вполне устраивает 6-диапазонная механическая КПП, несмотря на это, транспортные средства намерены комплектовать новой трансмиссией от BAIC. Отмечается, что это значительно снизит расходы при производстве компактных грузовиков. Сейчас для модифицированного «Патриота» коробку передач создают корейские специалисты из фирмы Dymos. Однако в ближайшее время выйдет новая версия внедорожника с автоматической трансмиссией от французской компании Punch Powertrain.Неделю назад в серийное производство вышло новое поколение внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль комплектуется двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 лошадиных сил, а также 5 ступенчатой механической трансмиссией. К тому же обновлённая версия получила более жесткое рулевое управление и демпферы от УАЗ «Профи».