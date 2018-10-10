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Гарик Мартиросян мечтает о процветающих про­вин­ци­аль­ных городах

Гарик Мартиросян, резидент “Comedy club” написал о своих впечатлениях о Воронеже в ходе недавней поездки в провинциальный город. По словам юмориста, он мечтает о том, чтобы все провинции выглядели так же прекрасно.

Гарик Мартиросян мечтает о процветающих про­вин­ци­аль­ных городах


Как известно, многие артисты, в частности представители “Comedy club” нередко подшучивают над “глубинками” страны, показывая жизнь там в негативном ключе. Данный подход не является любимым для жителей тех самых провинций, однако отлично воспринимается публикой в целом. Мартиросян пишет на своей странице в Instagram, что Воронеж является одним из самых ухоженных и чистых городов, красота которого остается прежней вне зависимости от времени суток. Также юморист отмечает высокое качество дорог с пометкой о том, что это не шутка, как и все остальное.

Мартиросян утверждает, что мечтает о том времени, когда все провинциальные города будут выглядеть так же, как Воронеж, который достаточно сильно изменился с 90-х годов. Он отмечает, что в случае, если однажды так и случится, у юмористов кончатся темы для шуток.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:43

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