Как известно, многие артисты, в частности представители “Comedy club” нередко подшучивают над “глубинками” страны, показывая жизнь там в негативном ключе. Данный подход не является любимым для жителей тех самых провинций, однако отлично воспринимается публикой в целом. Мартиросян пишет на своей странице в Instagram, что Воронеж является одним из самых ухоженных и чистых городов, красота которого остается прежней вне зависимости от времени суток. Также юморист отмечает высокое качество дорог с пометкой о том, что это не шутка, как и все остальное.Мартиросян утверждает, что мечтает о том времени, когда все провинциальные города будут выглядеть так же, как Воронеж, который достаточно сильно изменился с 90-х годов. Он отмечает, что в случае, если однажды так и случится, у юмористов кончатся темы для шуток.