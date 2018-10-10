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В Шуе сделают первый полностью отечественный ноутбук Aquarius Cmp NS 565

В Шуе планируют сделать первый полностью отечественный ноутбук Aquarius Cmp NS 565 . Представители Минпромторга подтвердили, что в устройстве всё будет российское. Речь идёт о системном программном обеспечении, сборке, компонентах, конструкторской документации.

В Шуе сделают первый полностью отечественный ноутбук Aquarius Cmp NS 565


Группа компаний «Аквариус» в Шуе получила от российского Министерства промышленности, а также торговли официальное заключение, что новый современный ноутбук версии Aquarius Cmp NS 565 производят в России. Владимир Шибанов, являющийся генеральным директором предприятия, отметил, что российский рынок микроэлектроники является пока недостаточно развитым. Вследствие этого он не удовлетворяет полностью потребности компании. В последнее время «Аквариус» хорошо продвинулся в сфере производства собственных комплектующих. На заводе запустили автоматизированную линию монтажа плат. Её интегрировали в единый производственный контур вместе со сборочными операциями. Для создания ноутбука запустили производство модулей памяти, надёжных устройств, отвечающих за информационную безопасность.



Представители компании отмечают, что новый отечественный ноутбук предназначается для обеспечения так называемой корпоративной мобильности. Программным обеспечением в данном случае является российский BIOS.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:37

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