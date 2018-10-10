Хэтчбек Hyundai Santro выходит на индийский рынок

Новый Hyundai Santro в модельном ряду производителя разместится между Hyundai Eon и Hyundai Grand i10. На индийском рынке хэтчбек появится 23 октября по цене от 5 тысяч долларов. В оснащении новинки числится мультимедийный центр, водительская подушка безопасности, камера заднего обзора, 14-дюймовые колёсные диски и дополнительные вентиляционные дефлекторы.Под капотом автомобиля расположен бензиновый мотор объёмом 1,1 литра и производительностью 69 лошадиных сил. Также хэтчбек будет доступен с газовым агрегатом мощностью 59 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагается «механика» или «робот» с одним сцеплением. До контрольной сотни машина разгоняется за 14,5-16,6 секунды, а её максимальная скорость не превышает 150 км/час.