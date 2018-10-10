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Хэтчбек Hyundai Santro выходит на индийский рынок

Корейский хэтчбек Hyundai Santro представили в сети. Новый автомобиль производитель выводит на индийский рынок. На российском рынке подобное транспортное средство продавалось до 2007 года под названием Hyundai Atos.
Хэтчбек Hyundai Santro выходит на индийский рынок

Новый Hyundai Santro в модельном ряду производителя разместится между Hyundai Eon и Hyundai Grand i10. На индийском рынке хэтчбек появится 23 октября по цене от 5 тысяч долларов. В оснащении новинки числится мультимедийный центр, водительская подушка безопасности, камера заднего обзора, 14-дюймовые колёсные диски и дополнительные вентиляционные дефлекторы.

Под капотом автомобиля расположен бензиновый мотор объёмом 1,1 литра и производительностью 69 лошадиных сил. Также хэтчбек будет доступен с газовым агрегатом мощностью 59 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагается «механика» или «робот» с одним сцеплением. До контрольной сотни машина разгоняется за 14,5-16,6 секунды, а её максимальная скорость не превышает 150 км/час.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:23

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