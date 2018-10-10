"Ты для меня все в этом мире": Алеся Кафельникова показала трогательное фото с матерью

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой прекрасно выглядит на снимке, как отмечают подписчики девушки. Стоит отметить, что родителям модели не удалось сохранить отношения и прожить жизнь вместе. Брак пары просуществовал всего 3 года, после чего было принято решение развестись. Между супругами велись долгие и напряженные споры о том, кто из них получит право опеки над дочерью. Однако, по некоторым сведениям, на текущем этапе взаимоотношений, Тишкова и Кафельников прекратили разногласия. Несмотря на то, что брак не был восстановлен, оба родителя стараются сделать наследницу счастливой.Поклонники отмечают, что фото вышло стильным. Некоторые, впрочем, выражают определенную долю сомнения в том, насколько правдива фраза:“Ты для меня все в этом мире”.