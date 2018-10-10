Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным

Правда, недавно девушка рассказывала, что у нее есть подруга Алёна, и с ней они вместе проводят много времени. Но друзья Тори волнуются, ведь Карасева перестала с ними видеться.В последние годы у звезды телепроекта были проблемы. Сперва Тори лечилась после нескольких операций, а потом были неприятности в отношениях.Мы уже писали, что несколько лет назад с ней произошла трагедия - она ужинала в ресторане и раковиной мидии, которая находилась в пицце, поранила пищевод.Карасевой сделали ряд операций, потом девушка долго не могла нормально кушать. Вследствие этого звезда реалити-шоу сильно похудела. Однако сегодня вес восстановился.Издание «СтарХит» сообщает, что Тори давно разошлась со Вячеславом Дворецковым.И вот сегодня друзья Карасевой взволнованы тем, что она уединилась от всех. Один из друзей Тори - Олег сообщает, что она сейчас она существует на деньги, полученные после суда с рестораном, где она и повредила пищевод.Он также добавляет, что сейчас Карасева живет в Подмосковье и помогает с ремонтом папе.Когда-то Тори мечтала о карьере певицы и даже хотела выступить на шоу «Голос».