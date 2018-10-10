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Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным

Экс-участница проекта «Дом-2» Тори Карасева замкнулась в себе и уединилась дома.

Правда, недавно девушка рассказывала, что у нее есть подруга Алёна, и с ней они вместе проводят много времени. Но друзья Тори волнуются, ведь Карасева перестала с ними видеться.

Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным

В последние годы у звезды телепроекта были проблемы. Сперва Тори лечилась после нескольких операций, а потом были неприятности в отношениях.

Мы уже писали, что несколько лет назад с ней произошла трагедия - она ужинала в ресторане и раковиной мидии, которая находилась в пицце, поранила пищевод.

Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным

Карасевой сделали ряд операций, потом девушка долго не могла нормально кушать. Вследствие этого звезда реалити-шоу сильно похудела. Однако сегодня вес восстановился.

Издание «СтарХит» сообщает, что Тори давно разошлась со Вячеславом Дворецковым.

Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным

И вот сегодня друзья Карасевой взволнованы тем, что она уединилась от всех. Один из друзей Тори - Олег сообщает, что она сейчас она существует на деньги, полученные после суда с рестораном, где она и повредила пищевод.

Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным

Он также добавляет, что сейчас Карасева живет в Подмосковье и помогает с ремонтом папе.

Когда-то Тори мечтала о карьере певицы и даже хотела выступить на шоу «Голос».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:39

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