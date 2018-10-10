Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома после расставания с возлюбленным
Экс-участница проекта «Дом-2» Тори Карасева замкнулась в себе и уединилась дома.
Правда, недавно девушка рассказывала, что у нее есть подруга Алёна, и с ней они вместе проводят много времени. Но друзья Тори волнуются, ведь Карасева перестала с ними видеться.
В последние годы у звезды телепроекта были проблемы. Сперва Тори лечилась после нескольких операций, а потом были неприятности в отношениях.
Мы уже писали, что несколько лет назад с ней произошла трагедия - она ужинала в ресторане и раковиной мидии, которая находилась в пицце, поранила пищевод.
Карасевой сделали ряд операций, потом девушка долго не могла нормально кушать. Вследствие этого звезда реалити-шоу сильно похудела. Однако сегодня вес восстановился.
Издание «СтарХит» сообщает, что Тори давно разошлась со Вячеславом Дворецковым.
И вот сегодня друзья Карасевой взволнованы тем, что она уединилась от всех. Один из друзей Тори - Олег сообщает, что она сейчас она существует на деньги, полученные после суда с рестораном, где она и повредила пищевод.
Он также добавляет, что сейчас Карасева живет в Подмосковье и помогает с ремонтом папе.
Когда-то Тори мечтала о карьере певицы и даже хотела выступить на шоу «Голос».
Правда, недавно девушка рассказывала, что у нее есть подруга Алёна, и с ней они вместе проводят много времени. Но друзья Тори волнуются, ведь Карасева перестала с ними видеться.
В последние годы у звезды телепроекта были проблемы. Сперва Тори лечилась после нескольких операций, а потом были неприятности в отношениях.
Мы уже писали, что несколько лет назад с ней произошла трагедия - она ужинала в ресторане и раковиной мидии, которая находилась в пицце, поранила пищевод.
Карасевой сделали ряд операций, потом девушка долго не могла нормально кушать. Вследствие этого звезда реалити-шоу сильно похудела. Однако сегодня вес восстановился.
Издание «СтарХит» сообщает, что Тори давно разошлась со Вячеславом Дворецковым.
И вот сегодня друзья Карасевой взволнованы тем, что она уединилась от всех. Один из друзей Тори - Олег сообщает, что она сейчас она существует на деньги, полученные после суда с рестораном, где она и повредила пищевод.
Он также добавляет, что сейчас Карасева живет в Подмосковье и помогает с ремонтом папе.
Когда-то Тори мечтала о карьере певицы и даже хотела выступить на шоу «Голос».