В Якутии в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса
В Якутии в ДТП попал автобус, вследствие чего пострадали 9 человек. Пострадавших с разными травмами направили в районную Хангаласскую больницу
Информация передана представителем Министерства здравоохранения региона. Автобус направлялся маршрутом - Покровск-Булгунняхтах. По предварительной информации причиной данного дорожно-транспортного происшествия стал гололед на дороге. Представителями регионального управления ГИБДД отмечается, что водитель маршрутного транспортного средства превысил скорость движения.
Вследствие того, что водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и опрокинулось. Согласно полученным данным, в автобусе находилось 25 человек. Из них девять пассажиров обратились в итоге за медицинской помощью.
Информация передана представителем Министерства здравоохранения региона. Автобус направлялся маршрутом - Покровск-Булгунняхтах. По предварительной информации причиной данного дорожно-транспортного происшествия стал гололед на дороге. Представителями регионального управления ГИБДД отмечается, что водитель маршрутного транспортного средства превысил скорость движения.
Вследствие того, что водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и опрокинулось. Согласно полученным данным, в автобусе находилось 25 человек. Из них девять пассажиров обратились в итоге за медицинской помощью.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:46