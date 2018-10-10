В Якутии в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса

Информация передана представителем Министерства здравоохранения региона. Автобус направлялся маршрутом - Покровск-Булгунняхтах. По предварительной информации причиной данного дорожно-транспортного происшествия стал гололед на дороге. Представителями регионального управления ГИБДД отмечается, что водитель маршрутного транспортного средства превысил скорость движения.Вследствие того, что водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и опрокинулось. Согласно полученным данным, в автобусе находилось 25 человек. Из них девять пассажиров обратились в итоге за медицинской помощью.