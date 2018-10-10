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В Якутии в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса

В Якутии в ДТП попал автобус, вследствие чего пострадали 9 человек. Пострадавших с разными травмами направили в районную Хангаласскую больницу

В Якутии в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса


Информация передана представителем Министерства здравоохранения региона. Автобус направлялся маршрутом - Покровск-Булгунняхтах. По предварительной информации причиной данного дорожно-транспортного происшествия стал гололед на дороге. Представителями регионального управления ГИБДД отмечается, что водитель маршрутного транспортного средства превысил скорость движения.



Вследствие того, что водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и опрокинулось. Согласно полученным данным, в автобусе находилось 25 человек. Из них девять пассажиров обратились в итоге за медицинской помощью.


 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:46

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