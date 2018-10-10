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«Акцент на груди»: Гаянэ Багдасарян взволновала подписчиков пикантным фото в Instagram

Гаянэ Багдасарян очередной раз заставила сердца своих поклонников биться сильнее от волнения. В Instagram девушка опубликовала пикантную фотографию, на которой весь акцент сделан на грудь модели.
«Акцент на груди»: Гаянэ Багдасарян взволновала подписчиков пикантным фото в Instagram

Подписчики молодой красавицы под снимком пишут комментарии, в которых восхищаются тем, как Багдасарян умеет красиво представить себя. На фотографии лицо девушки скрыто под чёрной полупрозрачной вуалью, которую она придерживает руками. Всё внимание приковано к пышной груди модели, которая так взволновала подписчиков.

Сама Гаянэ Багдасарян скромно подписала свои снимок фразой: «Вежливость и спокойствие украшают королеву». Публикация девушки уже собрала почти тысячу лайков. Поклонники ожидают ещё больше пикантных фото.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:43

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