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Извержение Везувия: Археологи раскрыли участь жителей Геркуланума

Итальянские археологи при раскопках древнего города Геркуланума раскрыли участь, проживающих здесь людей до 79 года нашей эры. Местное население погибло от извержения вулкана Везувия.
Извержение Везувия: Археологи раскрыли участь жителей Геркуланума

За два дня процветающие города и Помпеи, находившиеся у подножия древнего природного исполина, исчезли с лица земли. Жители Геркуланума и Стабии оказались под кипящей лавой извергающего вулкана. Тогда погибло более 16 тысяч человек, их смерть была поистине ужасной, к такому заключению пришли специалисты после проведения исследования. Археологи изучили останки, которые были извлечены из руин древнего города, обнаружив на костях, странный минеральный осадок красного и чёрного оттенка.

После проведения анализа выяснилось, что в осадке содержится железо и его оксиды. Учёные полагают, что вещества образовались после закипания человеческой крови. Это говорит о том, что жертвы вулкана подверглись влиянию экстремально высокой температуры, в результате чего биологические жидкости быстро испарились. Температура пирокластического потока составляла 200-500 градусов Цельсия, огненный поток устремлялся к городу со скоростью примерно 100 км/час, поэтому выжить в той ситуации было невозможно.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:34

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