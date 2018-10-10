Извержение Везувия: Археологи раскрыли участь жителей Геркуланума

За два дня процветающие города и Помпеи, находившиеся у подножия древнего природного исполина, исчезли с лица земли. Жители Геркуланума и Стабии оказались под кипящей лавой извергающего вулкана. Тогда погибло более 16 тысяч человек, их смерть была поистине ужасной, к такому заключению пришли специалисты после проведения исследования. Археологи изучили останки, которые были извлечены из руин древнего города, обнаружив на костях, странный минеральный осадок красного и чёрного оттенка.После проведения анализа выяснилось, что в осадке содержится железо и его оксиды. Учёные полагают, что вещества образовались после закипания человеческой крови. Это говорит о том, что жертвы вулкана подверглись влиянию экстремально высокой температуры, в результате чего биологические жидкости быстро испарились. Температура пирокластического потока составляла 200-500 градусов Цельсия, огненный поток устремлялся к городу со скоростью примерно 100 км/час, поэтому выжить в той ситуации было невозможно.