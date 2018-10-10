Смартфон Honor Magic 2 от Huawei выйдет в продажу в Пекине 31 октября
Смартфон Honor Magic 2 от компании Huawei, обладающий выдвижной камерой, должен выйти в продажу в Пекине 31 октября. Раньше имелись данные, что модель появиться 26 октября, но производитель эти слухи опроверг.
Устройство Honor Magic 2 является уникальным своим необычным дизайном, а также концепцией выдвижного блока камер. Экран смартфона будет безрамочным. Для быстрой зарядки флагманская модель получит блок питания на 40 Вт. Владелец его получит в комплекте. Смартфон будет осуществлять работу на базе Kirin 980 от компании Huawei.
Разработчики встроили дактилоскопический сканер под экран. Согласно ожиданиям Magic 2 должен расположиться на одной линейке марки с популярными версиями Mate 20.
Устройство Honor Magic 2 является уникальным своим необычным дизайном, а также концепцией выдвижного блока камер. Экран смартфона будет безрамочным. Для быстрой зарядки флагманская модель получит блок питания на 40 Вт. Владелец его получит в комплекте. Смартфон будет осуществлять работу на базе Kirin 980 от компании Huawei.
Разработчики встроили дактилоскопический сканер под экран. Согласно ожиданиям Magic 2 должен расположиться на одной линейке марки с популярными версиями Mate 20.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:16