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Медики рассказали, как избавиться от диабета без лекарств

Канадские медики выяснили, как избавиться от диабета не используя лекарств. По словам специалистов, голодовка может привести к излечению пациента при правильном подходе.

Медики рассказали, как избавиться от диабета без лекарств


Статистически, к 2030 году диабет станет 7 причиной смерти. Отмечается, что в мире на текущий момент проживает порядка 347 миллионов людей, имеющих данный недуг, при этом 9 из 10 диабетиков страдают вторым типом, при котором со временем повышается невосприимчивость организма к инсулину. Британские экологи, экспериментируя на мышах, удаляли 1 грамм жира из больной 2 степенью диабета особи. Результат показал, что все симптомы исчезли. А усвоение инсулина пришло в норму. Канадские доктора протестировали данный метод на трех людях, результаты весьма многообещающие, по мнению специалистов.

Врачи утверждают, что к ним пришло трое мужчин от 40 до 70 лет с диабетом второго типа. Двое из них отказывались от еды каждый второй день, а третий не ел в течение трех. Не смотря на то, что эксперимент сработал, врачи не утверждают, что их способ лечения действительно работает, но он указывает на высокую вероятность его эффективности.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:25

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