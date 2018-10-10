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NASA обещает предотвратить извержение супервулкана Йеллоустоун

Сейсмологи и вулканологи сообщили о том, что супервулкан Йеллоустоун в американском штате Вайоминг начал пробуждаться. В свою очередь в NASA обещают сделать всё возможное, чтобы предотвратить опасность.
NASA обещает предотвратить извержение супервулкана Йеллоустоун

Американские специалисты зафиксировали признаки пробуждения вулкана Йеллоустоун, извержение в нём могут произойти в любой момент, так как температура в кальдере постоянно повышается. При этом в американском агентстве NASA знают о надвигающейся катастрофе, эксперты уже придумали способ, который позволит снизить температуру искусственным путём. Они считают, что необходимо пробурить огромную скважину глубиной 10 километров, после чего туда под высоким давлением закачать холодную воду. В результате лава затвердеет и пробка, которая удерживает горячую массу, станет плотнее.

Если этот способ продемонстрирует положительный результата, то извержение Йеллоустона можно будет предотвратить. Однако есть вероятность, что данная методика не сработает, в этом случае катастрофа затронет, как американский континент, так и остальное население земного шара.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:00

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