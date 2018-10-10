Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге Бузовой только на пользу»

Популярный и скандальный шоумен и журналист Отар Кушанашвили уверен, что ведущей из «Дома-2» этот развод принёс только пользу.Кушанашвили говорит, что распад семьи Дмитрия и Ольги как раз стал стал двигателем карьеры девушки. Однако шоумен не понимает, почему Тарасов не купил своей жене хотя бы «однушку».Сам Отар хорошо знаком со многими футболистами и знает, что они в неделю получают премиальные размером с трехкомнатную квартиру в Москве. И для игрока «Локомотива» апартаменты Бузовой были несущественной тратой.Настоящий мужчина так бы и сделал, ведь квартира стала бы благодарностью за прошлые отношения. Пусть эти отношения под конец и окончательно испортились. Но нельзя было взять и выбросить девушку на улицу.