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Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге Бузовой только на пользу»

В декабре исполнится два года, как развелись ведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов.

Популярный и скандальный шоумен и журналист Отар Кушанашвили уверен, что ведущей из «Дома-2» этот развод принёс только пользу.

Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге Бузовой только на пользу»

Кушанашвили говорит, что распад семьи Дмитрия и Ольги как раз стал стал двигателем карьеры девушки. Однако шоумен не понимает, почему Тарасов не купил своей жене хотя бы «однушку».

Сам Отар хорошо знаком со многими футболистами и знает, что они в неделю получают премиальные размером с трехкомнатную квартиру в Москве. И для игрока «Локомотива» апартаменты Бузовой были несущественной тратой.

Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге Бузовой только на пользу»

Настоящий мужчина так бы и сделал, ведь квартира стала бы благодарностью за прошлые отношения. Пусть эти отношения под конец и окончательно испортились. Но нельзя было взять и выбросить девушку на улицу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:53

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