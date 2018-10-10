Компания Google представила смарт-дисплей Home Hub
Компания Google продемонстрировала свой первый смарт-дисплей Home Hub, который представляет логическое расширение концепции «умных» динамиков. Управляется новинка при помощи Google Assistant.
Смарт-дисплей Google Home Hub производители представляют в качестве портативного устройства удобного для применения на кухне для просмотра видео, прослушивания музыки или чтения. Экран новинки имеет диагональ 7 дюймов, в девайс встроены динамики мощностью 15 ВТ, он имеет поддержку Bluetooth 5.0, при этом его габариты составляют 178,5 х 118 х 67,3 мм.
У Google Home Hub отсутствует камера, поэтому новый гаджет не получится использовать для видеозвонков. Отмечается, что особенность устройства заключается в ПО, а не в «железе». К тому же новинка оснащена датчиком освещённости и представлена в разных цветовых вариантах. Оформить предзаказ на смарт-дисплей можно уже сегодня, его цена составляет 150 долларов, а в продажу он поступит 22 октября.
Смарт-дисплей Google Home Hub производители представляют в качестве портативного устройства удобного для применения на кухне для просмотра видео, прослушивания музыки или чтения. Экран новинки имеет диагональ 7 дюймов, в девайс встроены динамики мощностью 15 ВТ, он имеет поддержку Bluetooth 5.0, при этом его габариты составляют 178,5 х 118 х 67,3 мм.
У Google Home Hub отсутствует камера, поэтому новый гаджет не получится использовать для видеозвонков. Отмечается, что особенность устройства заключается в ПО, а не в «железе». К тому же новинка оснащена датчиком освещённости и представлена в разных цветовых вариантах. Оформить предзаказ на смарт-дисплей можно уже сегодня, его цена составляет 150 долларов, а в продажу он поступит 22 октября.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:55