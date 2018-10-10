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Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих секретах для быстрого похудения

Летом этого года Елена Кулецкая второй раз стала мамой. После родов модели быстро удалось прийти в форму, недавно она поделилась с подписчиками в Instagram секретами своего похудения.
Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих секретах для быстрого похудения

Почти два месяца назад Елена Кулецкая родила свою вторую дочь Александру. За время беременности модель, как и все женщины, набрала лишний вес, однако ей удалось за короткое время от него избавиться. Спустя десять дней, после родов звезда продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, но она не останавливается на достигнутом, продолжая работать над собой.

Недавно Елена Кулецкая рассказала фанатам, как она худеет, используя правильное питание. По словам модели, она принимает пищу 3-4 раза в день, при этом из своего рациона исключила мучные продукты и всё жарит на рисовом масле, а также в основном готовит блюда в мультиварке. Благодаря правильному питанию, девушка после выписки из роддома избавилась от пяти килограммов и в последующие 1,5 месяца скинула 13 кг.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:10

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