Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих секретах для быстрого похудения

Почти два месяца назад Елена Кулецкая родила свою вторую дочь Александру. За время беременности модель, как и все женщины, набрала лишний вес, однако ей удалось за короткое время от него избавиться. Спустя десять дней, после родов звезда продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, но она не останавливается на достигнутом, продолжая работать над собой.Недавно Елена Кулецкая рассказала фанатам, как она худеет, используя правильное питание. По словам модели, она принимает пищу 3-4 раза в день, при этом из своего рациона исключила мучные продукты и всё жарит на рисовом масле, а также в основном готовит блюда в мультиварке. Благодаря правильному питанию, девушка после выписки из роддома избавилась от пяти килограммов и в последующие 1,5 месяца скинула 13 кг.