Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих секретах для быстрого похудения
Летом этого года Елена Кулецкая второй раз стала мамой. После родов модели быстро удалось прийти в форму, недавно она поделилась с подписчиками в Instagram секретами своего похудения.
Почти два месяца назад Елена Кулецкая родила свою вторую дочь Александру. За время беременности модель, как и все женщины, набрала лишний вес, однако ей удалось за короткое время от него избавиться. Спустя десять дней, после родов звезда продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, но она не останавливается на достигнутом, продолжая работать над собой.
Недавно Елена Кулецкая рассказала фанатам, как она худеет, используя правильное питание. По словам модели, она принимает пищу 3-4 раза в день, при этом из своего рациона исключила мучные продукты и всё жарит на рисовом масле, а также в основном готовит блюда в мультиварке. Благодаря правильному питанию, девушка после выписки из роддома избавилась от пяти килограммов и в последующие 1,5 месяца скинула 13 кг.
Почти два месяца назад Елена Кулецкая родила свою вторую дочь Александру. За время беременности модель, как и все женщины, набрала лишний вес, однако ей удалось за короткое время от него избавиться. Спустя десять дней, после родов звезда продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, но она не останавливается на достигнутом, продолжая работать над собой.
Недавно Елена Кулецкая рассказала фанатам, как она худеет, используя правильное питание. По словам модели, она принимает пищу 3-4 раза в день, при этом из своего рациона исключила мучные продукты и всё жарит на рисовом масле, а также в основном готовит блюда в мультиварке. Благодаря правильному питанию, девушка после выписки из роддома избавилась от пяти килограммов и в последующие 1,5 месяца скинула 13 кг.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:10