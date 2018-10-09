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Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни, когда трезвые»

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а ныне актриса, модель и ведущая Виктория Боня высказала свое мнение об избиениях форвардом питерского "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым ни в чём неповинных людей.

Девушка сказала, что живет в Европе 6,5 лет и не слышала ни разу, чтобы там происходило что-то подобное. А в России это считается нормой, говорит Боня.

Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни, когда трезвые»

Вика продолжает и рассказывает, что часто берёт интервью у знаменитых спортсменов, обладателей титула "Золотой мяч" и у них за всю карьеру не было похожих случаев.

"После побед они не идут отмечать, идут домой, потому что утром им надо идти тренироваться", - заявила Виктория в передаче Андрея Малахова.

Также она отметила, что знает обоих футболистов.

Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни, когда трезвые»

"Эти парни неплохие. Особенно, когда трезвые", - удивила зрителей светская львица.

Дальше она рассказала, что когда-то в Дубае была в одной компании с Мамаевым. Когда Павел выпил лишнего, то стал с ней очень грубо и по-хамски разговаривать. Боня ответила ему также грубо и Мамаев притих и даже извинился.

Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни, когда трезвые»

Ранее мы сообщали, что Александр Кокорин в кафе Москвы ударил стулом чиновника Министерства промышленности и торговли. По итогам потасовки возбуждено уголовное дело по ст. "Побои". Позже стало известно, что чуть ранее спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.



 
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Спорт / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:43

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