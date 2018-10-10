Глава NASA: Вне Земли возможна жизнь
Руководитель NASA Джим Брайденстайн выступил перед студенческим и преподавательским коллективом МГУ им. М.В. Ломоносова, сделав сенсационное заявление. По его мнению, за пределами Земли действительно может существовать жизнь.
Впрочем, для доказательства этого ученым предстоит провести ещё немало работы. Но если это открытие произойдёт, то окажет кардинальное влияние на политику ведущих космических держав мира, включая США и Россию, убежден глава американского агентства.
К примеру, живые организмы вполне могут существовать на одном из известнейших спутников Юпитера. Ведь Европу покрывает толстый ледяной панцирь, под которым, скорее всего, находится жидкий океан. Брайденстайн предположил, что именно этот объект вскоре станет одной из главных целей для активных космических исследований.
Ранее стало известно, что на Европе астрономы нашли 15-метровые ледяные шипы.
Впрочем, для доказательства этого ученым предстоит провести ещё немало работы. Но если это открытие произойдёт, то окажет кардинальное влияние на политику ведущих космических держав мира, включая США и Россию, убежден глава американского агентства.
К примеру, живые организмы вполне могут существовать на одном из известнейших спутников Юпитера. Ведь Европу покрывает толстый ледяной панцирь, под которым, скорее всего, находится жидкий океан. Брайденстайн предположил, что именно этот объект вскоре станет одной из главных целей для активных космических исследований.
Ранее стало известно, что на Европе астрономы нашли 15-метровые ледяные шипы.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:45