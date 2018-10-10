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Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для игровых компьютеров

Эксперты рассказали, что процессорный разъем новой системной платы LGA1151 оснащен повышенной порцией золота, как у модели EVGA Z390 Dark. Также накануне была представлена предназначенная для игровых компьютеров плата EVGA Z390 FTW, которая имеет более скромные характеристики по сравнению с Dark, но всё равно способна порадовать многих геймеров.

Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для игровых компьютеров

К слову, стоимость системных плат пока держится в секрете, зато известны характеристики: 4 слота для модулей DIMM, вмещающих до 64 ГБ памяти DDR4, а также 5 слотов PCIe. LGA1151 имеет поддержку накопителей Intel Optane, для которых установлено сразу 6 портов SATA 6 Гбит/с. В качестве основной 8-канальной звуковой подсистемы будет функционировать Realtek ALC1220. Поддержка таких портов как USB 2.0, USB 3.1 Gen1 и USB 3.1 Gen2 также присутствует.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:30

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