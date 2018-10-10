Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для игровых компьютеров

К слову, стоимость системных плат пока держится в секрете, зато известны характеристики: 4 слота для модулей DIMM, вмещающих до 64 ГБ памяти DDR4, а также 5 слотов PCIe. LGA1151 имеет поддержку накопителей Intel Optane, для которых установлено сразу 6 портов SATA 6 Гбит/с. В качестве основной 8-канальной звуковой подсистемы будет функционировать Realtek ALC1220. Поддержка таких портов как USB 2.0, USB 3.1 Gen1 и USB 3.1 Gen2 также присутствует.