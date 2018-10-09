Галкин показал на видео заводные танцы дочки Лизы на 2-летии Вероники Николаевой

Вчера дети Максима Галкина и Аллы Пугачёвой побывали на дне рождения Вероники Николаевой. На праздновании именин наследницы композитора Лиза и Гарри веселились вместе с другими малышами, а к концу мероприятия разгулялись и показали гостям настоящее шоу. Лиза продемонстрировала свой танцевальный талант. Девочка вызвала восторг у собравшихся, а теперь покоряет Instagram, так как телеведущий снял дочку на видео. Он указал, что благодаря своей энергии она заставила ламу пуститься в пляс. Чуть позже на животном, которое привели с собой аниматоры, покатался Гарри, продемонстрировав кавалерийскую выправку.Подписчики засыпали детей звёздной четы комплиментами и добрыми пожеланиями. Они отметили, у талантливых родителей растут не менее одарённые малыши. За короткий срок публикация набрала очень высокую популярность, и на данный момент её поставили более 180 тысяч одобрительных лайков.