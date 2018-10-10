Диетологи: Россиянам зря не нравится система раздельного питания

Изначально чуть меньше века назад систему раздельного питания придумал американский диетолог Герберт Шелтон. Ее адепты полагают, что есть нужно только сочетаемые продукты. Также не рекомендуется одновременно принимать пищу, содержащую и углеводы и белки. Врач-диетолог Ирина Яковлева рассказала, что рыба и мясо сочетаются с капустой, морковью, свеклой, огурцом и с зеленью. При этом от круп, макарон, хлеба и картошки, согласно этой системе питания, стоит отказаться. Во время еды стоит полностью отказаться от какой-либо жидкости, чтобы не было брожения в организме. Напитки допускаются только через некоторое время после или до еды. Фрукты также рекомендуется употреблять в пищу через пару часов после обеда.Что касается порции пищи, то она должна быть умеренной, а само блюдо - максимально простым и легким. Специалист подметила, что во время раздельного питания есть стоит исключительно тогда, когда придет чувство голода. Ирина Яковлева считает, что люди часто не хотят менять пищевые привычки и из-за этого отказываются от раздельной системы питания. Диетолог подчеркивает, что выполнять ее рекомендации вполне реально, однако главное - не надо мучить себя жесткими диетами.