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Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее болезнь не лечится

Светлана Рожкова в интервью рассказала, что у нее обнаружили неизлечимое аутоимунное заболевание. По словам российской юмористки, о диагнозе знали только ее супруг Юрий Евдокунин и дочери Варвара и Яна.

Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее болезнь не лечится

Из-за болезни артистке пришлось сделать перерыв в концертах. Родные Светланы Рожковой очень переживают за нее. Юмористка надеется, что она сможет избежать хирургического вмешательства. Однако биллярный цирроз — очень редкая болезнь, которая не поддается лечению. Первыми звоночками для знаменитости стали боли в сердце и стремительная потеря веса. Поначалу звезда думала, что это вызвано перенапряжением. Она рассказала, что заболевание изменило ее взгляды на многие вещи.

В настоящее время Светлана Рожкова проводит все свое время за городом. Она занимается садоводством, часами гуляет в лесу, а также проводит много времени со своими близкими людьми.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10

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