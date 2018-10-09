Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее болезнь не лечится
Светлана Рожкова в интервью рассказала, что у нее обнаружили неизлечимое аутоимунное заболевание. По словам российской юмористки, о диагнозе знали только ее супруг Юрий Евдокунин и дочери Варвара и Яна.
Из-за болезни артистке пришлось сделать перерыв в концертах. Родные Светланы Рожковой очень переживают за нее. Юмористка надеется, что она сможет избежать хирургического вмешательства. Однако биллярный цирроз — очень редкая болезнь, которая не поддается лечению. Первыми звоночками для знаменитости стали боли в сердце и стремительная потеря веса. Поначалу звезда думала, что это вызвано перенапряжением. Она рассказала, что заболевание изменило ее взгляды на многие вещи.
В настоящее время Светлана Рожкова проводит все свое время за городом. Она занимается садоводством, часами гуляет в лесу, а также проводит много времени со своими близкими людьми.
Из-за болезни артистке пришлось сделать перерыв в концертах. Родные Светланы Рожковой очень переживают за нее. Юмористка надеется, что она сможет избежать хирургического вмешательства. Однако биллярный цирроз — очень редкая болезнь, которая не поддается лечению. Первыми звоночками для знаменитости стали боли в сердце и стремительная потеря веса. Поначалу звезда думала, что это вызвано перенапряжением. Она рассказала, что заболевание изменило ее взгляды на многие вещи.
В настоящее время Светлана Рожкова проводит все свое время за городом. Она занимается садоводством, часами гуляет в лесу, а также проводит много времени со своими близкими людьми.