Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее болезнь не лечится

Из-за болезни артистке пришлось сделать перерыв в концертах. Родные Светланы Рожковой очень переживают за нее. Юмористка надеется, что она сможет избежать хирургического вмешательства. Однако биллярный цирроз — очень редкая болезнь, которая не поддается лечению. Первыми звоночками для знаменитости стали боли в сердце и стремительная потеря веса. Поначалу звезда думала, что это вызвано перенапряжением. Она рассказала, что заболевание изменило ее взгляды на многие вещи.В настоящее время Светлана Рожкова проводит все свое время за городом. Она занимается садоводством, часами гуляет в лесу, а также проводит много времени со своими близкими людьми.