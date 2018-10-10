Компания Microsoft подняла официальную стоимость ОС Windows 10 на 40%

Цена подскочила настолько резко, что пользователи начали сразу писать массу негативных отзывов в магазине, где «операционку» можно купить, а также загрузить. Официальный магазин Microsoft увеличили цену на операционную систему Windows 10 на 40%. Теперь «десятка» стоит $139. Пока неизвестно, что стало причиной сильного повышения цены на ПО. Это однозначно скажется негативным образом на популярности ОС в целом. Теперь ее лицензию сможет себе позволить меньше пользователей.Для производителей электроники цена на лицензию OEM осталась прежней. Но она тоже может вскоре увеличится в цене. В этом случае Microsoft начнет больше зарабатывать на каждом проданном компьютере, ноутбуке, планшете, которые работают на Windows 10. В данном случае за прежнюю технику покупателям придется платить больше на 5 – 15 процентов. Это будет зависеть от стоимости устройства.