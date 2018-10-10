АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Компания Microsoft подняла официальную стоимость ОС Windows 10 на 40%

9 октября текущего года Microsoft подняла официальную стоимость ОС Windows 10. Теперь она стоит на 40% больше, чем раньше.

Компания Microsoft подняла официальную стоимость ОС Windows 10 на 40%

Цена подскочила настолько резко, что пользователи начали сразу писать массу негативных отзывов в магазине, где «операционку» можно купить, а также загрузить. Официальный магазин Microsoft увеличили цену на операционную систему Windows 10 на 40%. Теперь «десятка» стоит $139. Пока неизвестно, что стало причиной сильного повышения цены на ПО. Это однозначно скажется негативным образом на популярности ОС в целом. Теперь ее лицензию сможет себе позволить меньше пользователей.

Для производителей электроники цена на лицензию OEM осталась прежней. Но она тоже может вскоре увеличится в цене. В этом случае Microsoft начнет больше зарабатывать на каждом проданном компьютере, ноутбуке, планшете, которые работают на Windows 10. В данном случае за прежнюю технику покупателям придется платить больше на 5 – 15 процентов. Это будет зависеть от стоимости устройства.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Японии стали очевидцами сверхбыстрого
Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками
Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих
Компания Microsoft подняла официальную стоимость
Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге
Глава NASA: Вне Земли возможна жизнь
Линейка Samsung Galaxy S10 ограничится тремя, а
Жену Сергея Жукова поздравляют с четвертой
Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для
В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов
Кроссовер Subaru Forester нового поколения
Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой
В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги
В России продажи новых LCV увеличились на 5,3%
Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за
Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс
Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году
Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером
Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних
В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на
Импотенцию впервые объяснили «неудачным»
Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни,
Виктория Боня с детства боится лошадей
Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и
Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в
В Тверской области нашли кости мамонта
HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14
«В силу своего возраста я не готов к этим
Audi A8 стала доступна для покупки в России
Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист
Просмотреть все новости