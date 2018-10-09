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Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из конкурса «Человек года»

Ольга Рапунцель была возмущена изгнанием ее семьи из конкурса «Человек года». Ни для кого не секрет, что ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони откровенно недолюбливает Ольгу Рапунцель за ее привычку критиковать людей и то место, которое ее кормит.

К примеру, перед последним возвращением в периметр девушка наговорила очень много гадостей про реалити-шоу и причастных к нему людей, а после как ни в чем не бывало попросилась обратно.

Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из конкурса «Человек года»

Сейчас молодая мамочка делает то же самое. Обидевшись на изгнание из конкурса, она жалуется своим подписчикам в социальной сети Instagram на чудовищную несправедливость по отношению к ней и уверяет, что на телестройке уже давно игнорируют такие ценности, как семья и дети.

«Моя семья превыше всего! Не повезло в игре, повезет в любви! Мой главный приз — это моя прекрасная доченька! Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Вы смотрели сегодняшний эфир ЧГ? Как вы думаете, справедливо ли с нами поступили, что слили всю нашу семью, не считая мамы!?», - написала Оля.

Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из конкурса «Человек года»

Стоит отметить, что преданные фанаты согласились с тем, что на данный момент на «Доме-2» восхваляют совсем другие ценности, и посочувствовали Рапунцель. Они предположили, что все еще может измениться, ведь если ее мама выиграет квартиру, то может отдать ее ей или поделить между ними с Аленой, что значительно облегчит самостоятельное приобретение жилья в Москве, поэтому расстраиваться пока рано.

Что касается хейтеров, то они тоже отметились под публикацией молодой мамочки, заявив, что они рады ее проигрышу и подчеркнув, что ей вообще пора отправляться за ворота, а не просиживать штаны на телепроекте, где пытаются построить отношения ребята в два раза моложе нее.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:57

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