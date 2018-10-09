Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из конкурса «Человек года»

«Моя семья превыше всего! Не повезло в игре, повезет в любви! Мой главный приз — это моя прекрасная доченька! Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Вы смотрели сегодняшний эфир ЧГ? Как вы думаете, справедливо ли с нами поступили, что слили всю нашу семью, не считая мамы!?», - написала Оля.

К примеру, перед последним возвращением в периметр девушка наговорила очень много гадостей про реалити-шоу и причастных к нему людей, а после как ни в чем не бывало попросилась обратно.Сейчас молодая мамочка делает то же самое. Обидевшись на изгнание из конкурса, она жалуется своим подписчикам в социальной сети Instagram на чудовищную несправедливость по отношению к ней и уверяет, что на телестройке уже давно игнорируют такие ценности, как семья и дети.Стоит отметить, что преданные фанаты согласились с тем, что на данный момент на «Доме-2» восхваляют совсем другие ценности, и посочувствовали Рапунцель. Они предположили, что все еще может измениться, ведь если ее мама выиграет квартиру, то может отдать ее ей или поделить между ними с Аленой, что значительно облегчит самостоятельное приобретение жилья в Москве, поэтому расстраиваться пока рано.Что касается хейтеров, то они тоже отметились под публикацией молодой мамочки, заявив, что они рады ее проигрышу и подчеркнув, что ей вообще пора отправляться за ворота, а не просиживать штаны на телепроекте, где пытаются построить отношения ребята в два раза моложе нее.