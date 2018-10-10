Линейка Samsung Galaxy S10 ограничится тремя, а не четырьмя моделями

Самая бюджетная модель получит плоский дисплей, а более мощные будут оснащаться изогнутым экраном. Телефоны под номерами SM-G9700, SM-G9730, and SM-G9750 пока имеют засекреченные характеристики, но китайское ведомство заявило о том, что они поддерживают сети GSM, CDMA и LTE. Вероятнее всего, Galaxy S10 и Galaxy S10 Lite поступят в продажу с 5,8-дюймовым экраном, а вот Galaxy S10+ получит 6,45-дюймовый дисплей.Если же заводить разговор о четвёртой модели, о которой говорилось ранее, то, вероятно, её анонсируют через несколько месяцев, но она будет поддерживать сети пятого поколения.