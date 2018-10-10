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Линейка Samsung Galaxy S10 ограничится тремя, а не четырьмя моделями

Несколько недель назад в прошивке Android 9.0 Pie нашли упоминание о четырёх моделях флагманского девайса Samsung Galaxy S10. Впрочем, согласно официальным данным Министерства промышленности и информатизации Китая, линейка состоит из трёх моделей, которые уже проходят тестирование.

Линейка Samsung Galaxy S10 ограничится тремя, а не четырьмя моделями

Самая бюджетная модель получит плоский дисплей, а более мощные будут оснащаться изогнутым экраном. Телефоны под номерами SM-G9700, SM-G9730, and SM-G9750 пока имеют засекреченные характеристики, но китайское ведомство заявило о том, что они поддерживают сети GSM, CDMA и LTE. Вероятнее всего, Galaxy S10 и Galaxy S10 Lite поступят в продажу с 5,8-дюймовым экраном, а вот Galaxy S10+ получит 6,45-дюймовый дисплей.

Если же заводить разговор о четвёртой модели, о которой говорилось ранее, то, вероятно, её анонсируют через несколько месяцев, но она будет поддерживать сети пятого поколения.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:30

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