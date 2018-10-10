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Жену Сергея Жукова поздравляют с четвертой беременностью

Накануне Сергей Жуков в своем Instagram-аккаунте выложил новую публикацию. На снимке запечатлено, как певец нежно обнимает свою супругу Регину Бурд, придерживаясь за ее подозрительно объемную талию. Фолловеры сразу же решили, что артист намекает на прибавление в их семействе, и принялись поздравлять звездную чету с четвертой беременностью.

Жену Сергея Жукова поздравляют с четвертой беременностью

Сергей Жуков в данное время находится на отдыхе в Италии. На новом фото, обнародованном в соцсети, пара запечатлена на фоне входа в Parco Giardino Sigurta. Артист под публикацией написал: «Наслаждаемся волшебством». Пост за сутки собрал более 32 тысяч лайков и 140 комментариев. Внимательные поклонники заметили на снимке округлившийся живот жены исполнителя песен и принялись поздравлять супругов со скорым пополнением. Сергей Жуков и Регина Бурд пока никак не прокомментировали информацию о скором пополнении.

Стоит напомнить, что этим летом певец был вынужден отменить все свои выступления. Артист находился в клинике, где ему сделали операцию. Первое время Сергей Жуков скрывал от поклонников свой диагноз, однако позже признался, что просто запустил свое здоровье. Вокалист не хотел обращаться за помощью к докторам. Однако когда у него на животе появился синяк, выяснилось, что у исполнителя песен образовалась грыжа.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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