Александра Черно рискует покинуть телепроект «Дом-2», если будут введены новые правила

«Не мешало бы на самом деле встряхнуть этих старичков, а то совершенно обнаглели и потеряли чувства ответственности», «Думаю, такая процедура пошла бы на пользу всему проекту», - высказывают свое мнение зрители телестройки.

Впрочем, несмотря на, так называемую, неприкасаемость этих героев, шанс избавиться от них у поклонников реалити-шоу все же есть.К примеру, большая часть зрителей настаивает на том, чтобы руководство пересмотрела функции «черной метки». Они хотят, чтобы участник, получивший ее, был гарантировано отправлен домой, а не выставлен на голосование, поскольку сейчас жители «Дома-2» абсолютно не переживают, когда вытягивают метку.Если предложенные ими правила заработают, то на проекте было бы больше интриги и стимула даже у топовых участников не затухать и привлекать внимание как можно дольше.