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Александра Черно рискует покинуть телепроект «Дом-2», если будут введены новые правила

Ни для кого не секрет, что многие зрители телепроекта «Дом-2» уже очень давно просят у ведущих отправить Александру Черно за ворота. Также они совершенно не против и того, чтобы периметр покинули еще несколько антигероев. Но если взять расчет количество тем, которые они создают, то становится более чем очевидно, что от таких участников будут избавляться в последнюю очередь.

Впрочем, несмотря на, так называемую, неприкасаемость этих героев, шанс избавиться от них у поклонников реалити-шоу все же есть.

Александра Черно рискует покинуть телепроект «Дом-2», если будут введены новые правила

К примеру, большая часть зрителей настаивает на том, чтобы руководство пересмотрела функции «черной метки». Они хотят, чтобы участник, получивший ее, был гарантировано отправлен домой, а не выставлен на голосование, поскольку сейчас жители «Дома-2» абсолютно не переживают, когда вытягивают метку.

Если предложенные ими правила заработают, то на проекте было бы больше интриги и стимула даже у топовых участников не затухать и привлекать внимание как можно дольше.

«Не мешало бы на самом деле встряхнуть этих старичков, а то совершенно обнаглели и потеряли чувства ответственности», «Думаю, такая процедура пошла бы на пользу всему проекту», - высказывают свое мнение зрители телестройки.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:37

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