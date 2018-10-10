АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL

В Сети появились очередные рендеры девайсов Google Pixel 3 и 3 XL, несмотря на то, что смартфоны ещё не были презентованы официально. Скорее всего, гаджет появится на рынке в трёх цветовых тонах: белом, чёрном и розовом.

В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL

Как известно, уже скоро общественность впервые увидит внешний вид новых моделей, однако инсайдеры продолжают делиться рендерами гаджетов. Накануне пользователь Twitter Evan Blass опубликовал фотографии смартфонов и отметил, что на рынке вряд ли стоит ожидать появления Google Pixel 3 и 3 XL с мятной расцветкой. Вместо этого в продаже появятся классические вариации с белым, чёрным и розовым цветом корпуса.

Дизайн Google Pixel 3 и 3 XL был положительно оценён интернет-пользователями, даже при наличии одного модуля основной камеры. Более того, некоторые показатели производительности при тестировании были выше, чем у камеры флагманского iPhone XS Max. Вероятнее всего, базовая модификация обойдется покупателям в 770 долларов, а вот Google Pixel 3 XL будет на 100 долларов дороже.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жену Сергея Жукова поздравляют с четвертой
Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для
В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов
Кроссовер Subaru Forester нового поколения
Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой
В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги
В России продажи новых LCV увеличились на 5,3%
Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за
Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс
Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году
Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером
Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних
В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на
Импотенцию впервые объяснили «неудачным»
Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни,
Виктория Боня с детства боится лошадей
Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и
Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в
В Тверской области нашли кости мамонта
HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14
«В силу своего возраста я не готов к этим
Audi A8 стала доступна для покупки в России
Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист
Галкин показал на видео заводные танцы дочки Лизы
Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве
Энрике Иглесиас рассказал о жизни с Анной
Sony подтвердила планы по выпуску PlayStation 5
Анна Якунина рассказала о неуверенности в себе и
Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее
Наталья Рудова похвасталась в Instagram стройной
Просмотреть все новости