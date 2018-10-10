В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL
В Сети появились очередные рендеры девайсов Google Pixel 3 и 3 XL, несмотря на то, что смартфоны ещё не были презентованы официально. Скорее всего, гаджет появится на рынке в трёх цветовых тонах: белом, чёрном и розовом.
Как известно, уже скоро общественность впервые увидит внешний вид новых моделей, однако инсайдеры продолжают делиться рендерами гаджетов. Накануне пользователь Twitter Evan Blass опубликовал фотографии смартфонов и отметил, что на рынке вряд ли стоит ожидать появления Google Pixel 3 и 3 XL с мятной расцветкой. Вместо этого в продаже появятся классические вариации с белым, чёрным и розовым цветом корпуса.
Дизайн Google Pixel 3 и 3 XL был положительно оценён интернет-пользователями, даже при наличии одного модуля основной камеры. Более того, некоторые показатели производительности при тестировании были выше, чем у камеры флагманского iPhone XS Max. Вероятнее всего, базовая модификация обойдется покупателям в 770 долларов, а вот Google Pixel 3 XL будет на 100 долларов дороже.
Как известно, уже скоро общественность впервые увидит внешний вид новых моделей, однако инсайдеры продолжают делиться рендерами гаджетов. Накануне пользователь Twitter Evan Blass опубликовал фотографии смартфонов и отметил, что на рынке вряд ли стоит ожидать появления Google Pixel 3 и 3 XL с мятной расцветкой. Вместо этого в продаже появятся классические вариации с белым, чёрным и розовым цветом корпуса.
Дизайн Google Pixel 3 и 3 XL был положительно оценён интернет-пользователями, даже при наличии одного модуля основной камеры. Более того, некоторые показатели производительности при тестировании были выше, чем у камеры флагманского iPhone XS Max. Вероятнее всего, базовая модификация обойдется покупателям в 770 долларов, а вот Google Pixel 3 XL будет на 100 долларов дороже.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00