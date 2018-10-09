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Валерий Блюменкранц согласится на развод, если Тата сменит его фамилию

Герои телепроекта «Дом-2» Валерий и Тата Блюменкранц находятся на грани развода и никак не могут найти общий язык между собой, чтобы перестать считаться мужем и женой.

Молодой человек, который находится на данный момент в периметре реалити-шоу, не намерен давать свое согласие на расторжение брака, пока супруга не выполнит его условие. В частности, он хочет, чтобы Тата отказалась от его фамилии и вернула себе девичью, которая якобы не Абрамсон, а Зубхая.

Валерий Блюменкранц согласится на развод, если Тата сменит его фамилию

Валера прекрасно понимает, что девушке сложно расстаться с такой европейской фамилией, как у него. Однако он не хочет, чтобы она ее носила. Кроме того, мужчину не устраивает то, что сейчас он не видит свою дочь, хотя просил жену присылать ему каждый день фото и видео Беатрисы, но та полностью игнорирует его просьбы.

Валерий Блюменкранц согласится на развод, если Тата сменит его фамилию

Что касается молодой мамы, то она не собирается уступать. И раз уж супруг не хочет разводиться полюбовно, то Тата решила сделать это через суд в принудительном порядке, причем заявление она уже подала.

Бывшая участница телестройки настроена очень агрессивно и больше не намерена ждать от Валеры каких-либо шагов. Она полностью прекратила с ним общение, а потому молодому человеку приходится узнавать все новости через адвоката.

Валерий Блюменкранц согласится на развод, если Тата сменит его фамилию

На данный момент Блюменкранц находится на Острове любви и не может удаленно решать такие серьезные вопросы. Однако по возвращению в Москву он намерен встретится с Татой и отдать ей деньги для дочери, после чего рассчитывает на то, что она изменит свое отношение и пойдет на уступки.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:21

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