Валерий Блюменкранц согласится на развод, если Тата сменит его фамилию

Молодой человек, который находится на данный момент в периметре реалити-шоу, не намерен давать свое согласие на расторжение брака, пока супруга не выполнит его условие. В частности, он хочет, чтобы Тата отказалась от его фамилии и вернула себе девичью, которая якобы не Абрамсон, а Зубхая.Валера прекрасно понимает, что девушке сложно расстаться с такой европейской фамилией, как у него. Однако он не хочет, чтобы она ее носила. Кроме того, мужчину не устраивает то, что сейчас он не видит свою дочь, хотя просил жену присылать ему каждый день фото и видео Беатрисы, но та полностью игнорирует его просьбы.Что касается молодой мамы, то она не собирается уступать. И раз уж супруг не хочет разводиться полюбовно, то Тата решила сделать это через суд в принудительном порядке, причем заявление она уже подала.Бывшая участница телестройки настроена очень агрессивно и больше не намерена ждать от Валеры каких-либо шагов. Она полностью прекратила с ним общение, а потому молодому человеку приходится узнавать все новости через адвоката.На данный момент Блюменкранц находится на Острове любви и не может удаленно решать такие серьезные вопросы. Однако по возвращению в Москву он намерен встретится с Татой и отдать ей деньги для дочери, после чего рассчитывает на то, что она изменит свое отношение и пойдет на уступки.