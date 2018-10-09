Пролетевший на вертолёте под мостом в Санкт-Петербурге пилот оштрафован на 150 тыс. рублей

В августе этого года Евгений Кузовлев совершил полёт под мостом на вертолёте марки Gazelle SA-341G на высоте менее 25 метров. После того, как он был задержан полицией, выяснилось, что вертолёт не состоит на учёте в транспортной полиции. Оказывается, Кузовлев купил его по частям, а сборку провели инженера из Сербии. По словам виновного, он хотел «обкатать» машину, прежде чем поставить её на учёт. Также выяснилось, что пилот не имел права управления вертолётом ввиду отсутствия действующего сертификата на полёты.Петроградский суд Санкт-Петербугра приговорил Евгения Кузовлева к выплате штрафа в размере 150 тыс. рублей. Пилот признал свою вину, раскаялся в содеянном, и уголовное дело против него было прекращено.