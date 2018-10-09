АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Пролетевший на вертолёте под мостом в Санкт-Петербурге пилот оштрафован на 150 тыс. рублей

Пилот Евгений Кузовлев, пролетевший под мостом магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге на собственном вертолёте, был оштрафован на 150 тыс. рублей. У владельца лётной машины выявили ряд нарушений.

Пролетевший на вертолёте под мостом в Санкт-Петербурге пилот оштрафован на 150 тыс. рублей

В августе этого года Евгений Кузовлев совершил полёт под мостом на вертолёте марки Gazelle SA-341G на высоте менее 25 метров. После того, как он был задержан полицией, выяснилось, что вертолёт не состоит на учёте в транспортной полиции. Оказывается, Кузовлев купил его по частям, а сборку провели инженера из Сербии. По словам виновного, он хотел «обкатать» машину, прежде чем поставить её на учёт. Также выяснилось, что пилот не имел права управления вертолётом ввиду отсутствия действующего сертификата на полёты.

Петроградский суд Санкт-Петербугра приговорил Евгения Кузовлева к выплате штрафа в размере 150 тыс. рублей. Пилот признал свою вину, раскаялся в содеянном, и уголовное дело против него было прекращено.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был
Александра Черно рискует покинуть телепроект
Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем платье
Россия и США запустят совместную миссию к Венере
Валерий Блюменкранц согласится на развод, если
Пролетевший на вертолёте под мостом в
Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных
NASA:Телескоп Хаббл переведен в безопасный режим
Алиана Устиненко избавилась от длинных волос
Путина и Медведева на Ставрополье накормили борщом
На спутнике Юпитера Европе астрономы нашли
Эксперт Виктория Арбитр рассказала, почему
На фоне слухов о свадьбе Данила Козловский купил
В ролике от 20th Century Fox показали эффектное
Анастасия Волочкова навестила пережившего двойной
Эксперт назвал причины взрыва на военном складе
Ким Чен Ын приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom
Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей
Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила»
Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась
Microsoft представила новую разработку Project
На следующей неделе Huawei покажет игровой
Кокорина и Мамаева будут допрашивать в УВД по ЦАО
Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с
Главный кардиохирург России рассказал о простом
Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с
Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую
5-кратную радугу небывалой красоты запечатлел на
Ани Лорак показала в Instagram
Просмотреть все новости