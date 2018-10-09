На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали
Гостями нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали певица Пелагея и победительница «Голос. 60+» Лидия Музалева. В Instagram проекта опубликовали снимок с героями, на котором пользователи соцсети не узнали артистку.
Пелагею заподозрили в пластике лица и увеличении губ. Пользователи заявили, что артистка не похожа на себя. Фолловеры в комментариях под снимком чаще всего задавались вопросом, что случилось с ее лицом. В итоге публикация была поспешно удалена из Instagram телешоу.
За последнее время фанаты неоднократно подозревали исполнительницу песен в изменении внешности. На недавнем фото, которым поделилась в соцсети Наталья Подольская, юзеры также не узнали Пелагею.
Пелагею заподозрили в пластике лица и увеличении губ. Пользователи заявили, что артистка не похожа на себя. Фолловеры в комментариях под снимком чаще всего задавались вопросом, что случилось с ее лицом. В итоге публикация была поспешно удалена из Instagram телешоу.
За последнее время фанаты неоднократно подозревали исполнительницу песен в изменении внешности. На недавнем фото, которым поделилась в соцсети Наталья Подольская, юзеры также не узнали Пелагею.