На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали

Пелагею заподозрили в пластике лица и увеличении губ. Пользователи заявили, что артистка не похожа на себя. Фолловеры в комментариях под снимком чаще всего задавались вопросом, что случилось с ее лицом. В итоге публикация была поспешно удалена из Instagram телешоу.За последнее время фанаты неоднократно подозревали исполнительницу песен в изменении внешности. На недавнем фото, которым поделилась в соцсети Наталья Подольская, юзеры также не узнали Пелагею.