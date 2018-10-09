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На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали

Гостями нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали певица Пелагея и победительница «Голос. 60+» Лидия Музалева. В Instagram проекта опубликовали снимок с героями, на котором пользователи соцсети не узнали артистку.

На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали

Пелагею заподозрили в пластике лица и увеличении губ. Пользователи заявили, что артистка не похожа на себя. Фолловеры в комментариях под снимком чаще всего задавались вопросом, что случилось с ее лицом. В итоге публикация была поспешно удалена из Instagram телешоу.


За последнее время фанаты неоднократно подозревали исполнительницу песен в изменении внешности. На недавнем фото, которым поделилась в соцсети Наталья Подольская, юзеры также не узнали Пелагею.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:49

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