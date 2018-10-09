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Путина и Медведева на Ставрополье накормили борщом

Путина и Медведева накормили в сельхозпредприятии «Рассвет» на Ставрополье борщом. Также в меню вошли котлеты, картофельное пюре и компот.

Путина и Медведева на Ставрополье накормили борщом

Президент вместе с премьер-министром дружно пообщались с работниками предприятия. Путин заявил, что такое общение – самая лучшая энергетика. «Когда видишь людей, у которых все получается, которые дело делают, всегда находятся дополнительные силы», - отметил глава государства.

В планах Путина и Медведева значится проведение в Ставропольском крае совещания, на котором будет обсуждаться развитие сельского хозяйства и меры, ориентированные на реализацию его потенциала.


 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:52

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