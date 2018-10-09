Путина и Медведева на Ставрополье накормили борщом

Президент вместе с премьер-министром дружно пообщались с работниками предприятия. Путин заявил, что такое общение – самая лучшая энергетика. «Когда видишь людей, у которых все получается, которые дело делают, всегда находятся дополнительные силы», - отметил глава государства.В планах Путина и Медведева значится проведение в Ставропольском крае совещания, на котором будет обсуждаться развитие сельского хозяйства и меры, ориентированные на реализацию его потенциала.