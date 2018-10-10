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Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой дешёвой страной для отдыха на Новый год

Самой дешёвой страной для отдыха россиян на Новый год оказалась Болгария, о чем заявили аналитики OneTwoTrip. Так же были названы лучшие направления для самостоятельного путешествия.

Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой дешёвой страной для отдыха на Новый год

Исследование проводили аналитики сервиса для организации туров OneTwoTrip. По их мнению, самая материально не затратная страна для новогодних каникул - это Болгария. Поездка на двоих обойдётся россиянину в 32,4 тысячи рублей. Сюда входит: вылет из Москвы 29 декабря и возвращение 5 января, проживание в гостиничном номере с ванной комнатой.

Второе место заняли самостоятельные поездки в Ригу (48,69 тыс. рублей), а завершает тройку лидеров отдых в Польше (49,4 тыс. рублей).
Так же в десятку самых дешёвых мест для новогоднего тура вошли Турция, Кипр, Италия, Греция и Швеция.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 03:00

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