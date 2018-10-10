Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой дешёвой страной для отдыха на Новый год

Исследование проводили аналитики сервиса для организации туров OneTwoTrip. По их мнению, самая материально не затратная страна для новогодних каникул - это Болгария. Поездка на двоих обойдётся россиянину в 32,4 тысячи рублей. Сюда входит: вылет из Москвы 29 декабря и возвращение 5 января, проживание в гостиничном номере с ванной комнатой.Второе место заняли самостоятельные поездки в Ригу (48,69 тыс. рублей), а завершает тройку лидеров отдых в Польше (49,4 тыс. рублей).Так же в десятку самых дешёвых мест для новогоднего тура вошли Турция, Кипр, Италия, Греция и Швеция.