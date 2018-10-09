Алиана Устиненко избавилась от длинных волос

«Классненькая, тебе так лучше», «Стрижка очень идет)», «Красотка», «Ты очень классно выглядишь, на все 100%», «Такая хорошенькая, супер прическа», «Алиана, тебе очень идёт! Стрижка огонь», «Красивая очень-очень, тебе так идёт!», «Как тебе хорошо, цвет суперский», «Красотка, Алиан, тебе так идёт каре, класс», «Преобразилась сразу, а не эти патлы страшные висели», «Наконец сняла с себя чужой скальп», «Алиана, не наращивай лохмы. Так ты моложе и ярче выглядишь», - писали фолловеры в комментариях.

Так, к примеру, несколько недель назад девушка сделала себе модное окрашивание и нарастила длинные волосы, однако сейчас ей вновь захотелось перемен, и она стала обладательницей короткой стрижки.На своей странице Алиана опубликовала снимок своей новой прически, на котором она предстала со стильным каре и восхитила подписчиков. Они сочли новый образ очень удачным и порекомендовали больше не наращивать волосы.Стоит отметить, что Устиненко не привыкла действовать по чьим-то указаниям, поэтому ходить с короткими волосами она будет до тех пор, пока ей снова не захочется кардинальных перемен.