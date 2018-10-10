В России продажи новых LCV увеличились на 5,3%

Производителем LCV номер один в РФ является GAZ. Его доля продаж в сентябре составила 40% (3700 авто). На «газовские» транспортные средства спрос уменьшился на 3,2%. На втором месте разместился УАЗ. В сентябре ульяновским автозаводом было продано 1 200 легковых коммерческих авто (минус 3,5%). На третьем месте оказался Ford. Реализации американского автогиганта в рамках российского авторынка LCV в сентябре составили 1 000 транспортных средств (плюс 47,3%). На четвёртой позиции размещается марка LADA (837 автомобилей; плюс 53,3%). Пятое место досталось Mercedes-Benz (549 автомобилей; минус 7,9%).Помимо октябрьских продаж за текущий год жители Российской Федерации купили 79 500 транспортных средств линейки LCV. Данные показатели на 5,8 процентов больше, в сравнении с прошлогодними показателями.