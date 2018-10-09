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Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс впервые стал отцом

37-летний Патрик Джей Адамс, сыгравший в сериале «Форс-мажоры» супруга героини Меган Маркл, сообщил поклонникам, что впервые стал отцом. Актер в своем Instagram-аккаунте обнародовал фото, где запечатлена малышка, которая держится ручкой за пальцы родителей.

Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс впервые стал отцом

Патрик Джей Адамс под снимком оставил пост, в котором написал, что мир стал на восемь фунтов тяжелее. Артист также поблагодарил всех, кто поддерживал его семью в прекрасный и невероятный период в жизни супругов. Публикация в течение девятнадцати часов сумела собрать свыше 738 тысяч отметок «Мне нравится» и более 12 тысяч комментариев, в которых фанаты поздравили знаменитость с пополнением в его семье.

Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс впервые стал отцом

Патрик Джей Адамс познакомился с Тройэн Беллисарио в 2009 году, а в 2016 году они поженились. Супруги не любят распространять информацию о своей личной жизни. Именно поэтому о беременности жены артиста впервые стало известно только в августе. Кинозвезда и его жена радуются рожденью дочери.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:30

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