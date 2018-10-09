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Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем платье

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом были приглашены на первый мировой Министерский саммит по вопросам психологического здоровья. Мировая общественность оценила внешний вид герцога и герцогини Кембриджских, не оставив без внимания тот факт, что на них были надеты наряды прошлого года.

Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем платье

На герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон было надето лавандовое платье нежного оттенка от известного новозеландского модельера Эмилии Викстед. Как известно, это платье, выставленное на сайте модельера за 1775 долларов, сделано из переработанных материалов. К наряду супруга принца подобрала сумочку бледно-сиреневого цвета с крокодиловым принтом от британской марки. Принц Уильямом был одет в тёмно-синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Публика отметила, что супружеская пара была одета в наряды, в которых они отбывали визит в Германию в прошлом году.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:33

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