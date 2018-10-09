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Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних днях певицы, умершей от рака

Младший брат Валентины Васильевны Толкуновой рассказал о последних днях ее жизни. Напомним, что знаменитая российская певица скончалась в 2010 году от рака.

Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних днях певицы, умершей от рака

Впервые онкологическое заболевание у артистки диагностировали в 1992 году, тогда врачи обнаружили новообразование в груди. Валентину Толкунову прооперировали, но от проведения химиотерапии она отказалась. В 2006 году певице поставили диагноз «рак молочной железы», и она снова перенесла оперативное вмешательство.

Однако через 3 года народную артистку стали мучить сильнейшие головные боли, была обнаружена опухоль в головном мозге. По словам брата Валентины Толкуновой Сергея, уже в 2010 году исполнительница ощущала сильное онемение конечностей. Во время одного выступления она чуть не упала. Ее вовремя подхватил Сергей и увел со сцены. После этого Валентину Толкунову госпитализировали в местную больницу. В лечебном учреждении было принято решение о том, что заслуженную артистку необходимо немедленно доставить в Москву. В столицу ее отвезли на реанимобиле, поскольку из-за ее очень плохого состояния отсутствовала возможность воспользоваться и железнодорожным, и воздушным транспортом.

Валентина Толкунова провела в больнице имени Боткина чуть больше месяца. За несколько дней до кончины самочувствие певицы ухудшилось, и ее перевели в реанимационное отделение. На тот момент метастазы уже распространились по всему ее организму. По словам Сергея, близкие люди Валентины Толкуновой до последнего не верили в то, что она умрет. Сама народная любимица оставалась оптимисткой вплоть до конца.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:00

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