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Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году поднимется на 15 метров

О том, что уровень Мирового океана постоянно растёт, эксперты сообщают регулярно. Но вот последние данные просто шокировали все научные миры человечества: оказывается, уровень Мирового океана может подняться на 15 метров уже к 2300 году.

Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году поднимется на 15 метров

После проведения всех анализов, сбора информации и получения данных по экспертизам учёные составили климатическую модель и сделали неутешительные выводы. В связи с растущим парниковым эффектом уровень Мирового океана будет продолжать подниматься до критических отметок. С начала 2000 по 2050 год вода предположительно поднимется на 2,5 метра. После 2050 года ситуация будет напрямую зависеть от выбросов парниковых газов и от деятельности человека на планете Земля. Предполагается, что к 2300 году уровень воды достигнет своей максимальной отметки в 15 метров.

Эксперты в очередной раз стараются донести до человечества о надвигающейся катастрофе, которая приведёт к неминуемой гибели все прибрежные зоны материков. С лица Земли навсегда может исчезнуть большое количество островов.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 23:00

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