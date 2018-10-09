Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году поднимется на 15 метров

После проведения всех анализов, сбора информации и получения данных по экспертизам учёные составили климатическую модель и сделали неутешительные выводы. В связи с растущим парниковым эффектом уровень Мирового океана будет продолжать подниматься до критических отметок. С начала 2000 по 2050 год вода предположительно поднимется на 2,5 метра. После 2050 года ситуация будет напрямую зависеть от выбросов парниковых газов и от деятельности человека на планете Земля. Предполагается, что к 2300 году уровень воды достигнет своей максимальной отметки в 15 метров.Эксперты в очередной раз стараются донести до человечества о надвигающейся катастрофе, которая приведёт к неминуемой гибели все прибрежные зоны материков. С лица Земли навсегда может исчезнуть большое количество островов.