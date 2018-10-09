Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером мобильного интернета в России

Ookla предоставляет один из крупнейших сервисов по измерению скорости интернета пользователям Сети. На основе множества тестов, число которых переваливает за миллион, был сделан вывод о том, что интернет 4G от МегаФон лидирует. Данный представитель интернет-услуг обладает большим количеством станций, уникальными частотами, благодаря чему и обеспечивается статус лидера. Скорость скачивания данных для 4G-устройств составляет порядка 21 Мбит/с, а для всех остальных типов – 17 Мбит/с.По результатом тестов в Самарской области стало известно, что порядка 95% населения региона имеют доступ к данному поставщику интернет услуг. В связи с новыми акциями, компания предоставляет безлимитный интернет своим пользователям.