Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером мобильного интернета в России
Компания Ookla протестировала скорость мобильного интернета ведущих операторов 2018 года. На основе данных, предоставленных пользователями мобильных услуг, первое место на территории России занимает МегаФон.
Ookla предоставляет один из крупнейших сервисов по измерению скорости интернета пользователям Сети. На основе множества тестов, число которых переваливает за миллион, был сделан вывод о том, что интернет 4G от МегаФон лидирует. Данный представитель интернет-услуг обладает большим количеством станций, уникальными частотами, благодаря чему и обеспечивается статус лидера. Скорость скачивания данных для 4G-устройств составляет порядка 21 Мбит/с, а для всех остальных типов – 17 Мбит/с.
По результатом тестов в Самарской области стало известно, что порядка 95% населения региона имеют доступ к данному поставщику интернет услуг. В связи с новыми акциями, компания предоставляет безлимитный интернет своим пользователям.
Ookla предоставляет один из крупнейших сервисов по измерению скорости интернета пользователям Сети. На основе множества тестов, число которых переваливает за миллион, был сделан вывод о том, что интернет 4G от МегаФон лидирует. Данный представитель интернет-услуг обладает большим количеством станций, уникальными частотами, благодаря чему и обеспечивается статус лидера. Скорость скачивания данных для 4G-устройств составляет порядка 21 Мбит/с, а для всех остальных типов – 17 Мбит/с.
По результатом тестов в Самарской области стало известно, что порядка 95% населения региона имеют доступ к данному поставщику интернет услуг. В связи с новыми акциями, компания предоставляет безлимитный интернет своим пользователям.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:30