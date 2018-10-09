АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером мобильного интернета в России

Компания Ookla протестировала скорость мобильного интернета ведущих операторов 2018 года. На основе данных, предоставленных пользователями мобильных услуг, первое место на территории России занимает МегаФон.

Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером мобильного интернета в России

Ookla предоставляет один из крупнейших сервисов по измерению скорости интернета пользователям Сети. На основе множества тестов, число которых переваливает за миллион, был сделан вывод о том, что интернет 4G от МегаФон лидирует. Данный представитель интернет-услуг обладает большим количеством станций, уникальными частотами, благодаря чему и обеспечивается статус лидера. Скорость скачивания данных для 4G-устройств составляет порядка 21 Мбит/с, а для всех остальных типов – 17 Мбит/с.

По результатом тестов в Самарской области стало известно, что порядка 95% населения региона имеют доступ к данному поставщику интернет услуг. В связи с новыми акциями, компания предоставляет безлимитный интернет своим пользователям.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс
Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году
Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером
Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних
В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на
Импотенцию впервые объяснили «неудачным»
Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни,
Виктория Боня с детства боится лошадей
Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и
Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в
В Тверской области нашли кости мамонта
HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14
«В силу своего возраста я не готов к этим
Audi A8 стала доступна для покупки в России
Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист
Галкин показал на видео заводные танцы дочки Лизы
Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве
Энрике Иглесиас рассказал о жизни с Анной
Sony подтвердила планы по выпуску PlayStation 5
Анна Якунина рассказала о неуверенности в себе и
Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее
Наталья Рудова похвасталась в Instagram стройной
Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из
На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали
Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был
Александра Черно рискует покинуть телепроект
Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем платье
Россия и США запустят совместную миссию к Венере
Валерий Блюменкранц согласится на развод, если
Пролетевший на вертолёте под мостом в
Просмотреть все новости