На фоне слухов о свадьбе Данила Козловский купил квартиру в центре Москвы

Раньше Козловский приезжал в столицу только по работе и переселяться из Санкт-Петербурга никак не планировал. О том, что актёр собирается лишиться статуса холостяка, стало известно ещё в прошлом году. Он вместе с Ольгой Зуевой отдыхал в Японии, откуда пара вернулась уже помолвленной, а на безымянном пальце девушки сверкало обручальное кольцо. О своих планах на жизнь ни Козловский, ни Зуева стараются не распространяться.В новую большую квартиру он въехал вместе со своей будущей супругой и собакой Грушей. По словам самого Данилы Козловского, теперь его дом в Москве.