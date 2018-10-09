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На фоне слухов о свадьбе Данила Козловский купил квартиру в центре Москвы

Данила Козловский приобрёл элитное жильё недалеко от Кремля, на Тверской улице в Москве. Данное событие связано с изменениями на личном фронте успешного актёра, убеждены его преданные фанаты.

На фоне слухов о свадьбе Данила Козловский купил квартиру в центре Москвы

Раньше Козловский приезжал в столицу только по работе и переселяться из Санкт-Петербурга никак не планировал. О том, что актёр собирается лишиться статуса холостяка, стало известно ещё в прошлом году. Он вместе с Ольгой Зуевой отдыхал в Японии, откуда пара вернулась уже помолвленной, а на безымянном пальце девушки сверкало обручальное кольцо. О своих планах на жизнь ни Козловский, ни Зуева стараются не распространяться.

В новую большую квартиру он въехал вместе со своей будущей супругой и собакой Грушей. По словам самого Данилы Козловского, теперь его дом в Москве.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:16

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