Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила» родительский Mercedes

Малышка Теона села за «баранку» Мерседеса и попросила закрыть дверь. Пока девчушка самозабвенно «рулила», родители «беспокоились» не превышает ли «водительница» скорость движения, а также спрашивали, есть ли у нее права.Теона успокоила родителей, что все нормально, а в качестве разрешения на вождение показала ботинок.Курбан Омаров обратился к подписчикам с просьбой найти «», чтобы сделать дочери права. Отец переживает, что показывая ботинок вместо прав, его дочь далеко не уедет.Примечательно, что такие люди нашлись и предложили свою помощь Курбану, а в основном фанаты семьи Бородиной-Омарова очередной раз улыбнулись и пожелали родителям и дочке счастья и здоровья.