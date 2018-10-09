Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила» родительский Mercedes
Ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров порадовали своих поклонников очередным видео с участием младшей дочери Теоны, севшей за руль родительского Mercedes.
Малышка Теона села за «баранку» Мерседеса и попросила закрыть дверь. Пока девчушка самозабвенно «рулила», родители «беспокоились» не превышает ли «водительница» скорость движения, а также спрашивали, есть ли у нее права.
Теона успокоила родителей, что все нормально, а в качестве разрешения на вождение показала ботинок.
Курбан Омаров обратился к подписчикам с просьбой найти «выход на начальника ГИБДД Москвы», чтобы сделать дочери права. Отец переживает, что показывая ботинок вместо прав, его дочь далеко не уедет.
Примечательно, что такие люди нашлись и предложили свою помощь Курбану, а в основном фанаты семьи Бородиной-Омарова очередной раз улыбнулись и пожелали родителям и дочке счастья и здоровья.
Малышка Теона села за «баранку» Мерседеса и попросила закрыть дверь. Пока девчушка самозабвенно «рулила», родители «беспокоились» не превышает ли «водительница» скорость движения, а также спрашивали, есть ли у нее права.
Теона успокоила родителей, что все нормально, а в качестве разрешения на вождение показала ботинок.
Курбан Омаров обратился к подписчикам с просьбой найти «выход на начальника ГИБДД Москвы», чтобы сделать дочери права. Отец переживает, что показывая ботинок вместо прав, его дочь далеко не уедет.
Примечательно, что такие люди нашлись и предложили свою помощь Курбану, а в основном фанаты семьи Бородиной-Омарова очередной раз улыбнулись и пожелали родителям и дочке счастья и здоровья.