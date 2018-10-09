АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила» родительский Mercedes

Ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров порадовали своих поклонников очередным видео с участием младшей дочери Теоны, севшей за руль родительского Mercedes.

Малышка Теона села за «баранку» Мерседеса и попросила закрыть дверь. Пока девчушка самозабвенно «рулила», родители «беспокоились» не превышает ли «водительница» скорость движения, а также спрашивали, есть ли у нее права.

Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила» родительский Mercedes

Теона успокоила родителей, что все нормально, а в качестве разрешения на вождение показала ботинок.

Курбан Омаров обратился к подписчикам с просьбой найти «выход на начальника ГИБДД Москвы», чтобы сделать дочери права. Отец переживает, что показывая ботинок вместо прав, его дочь далеко не уедет.

Примечательно, что такие люди нашлись и предложили свою помощь Курбану, а в основном фанаты семьи Бородиной-Омарова очередной раз улыбнулись и пожелали родителям и дочке счастья и здоровья.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ким Чен Ын приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom
Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей
Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила»
Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась
Microsoft представила новую разработку Project
На следующей неделе Huawei покажет игровой
Кокорина и Мамаева будут допрашивать в УВД по ЦАО
Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с
Главный кардиохирург России рассказал о простом
Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с
Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую
5-кратную радугу небывалой красоты запечатлел на
Ани Лорак показала в Instagram
Facebook представил управляемые голосом
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в
Tutu.ru составил список подешевевших
До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев
Климатологи рассказали о последствиях глобального
Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле
Трекер активности Withings Go вскоре может
Японский миллиардер хочет взять на Луну свою
Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и
Смартфон Nubia X с двумя экранами дебютирует 31
Новый тип "звездных ДТП" был обнаружен астрономами
Новые планшеты iPad Pro оснащаются портом USB-C
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Анну Нетребко в "золотом" наряде фанаты назвали
Сергей Жуков рассказал о личных методах
Не скрывающие роман Кэти Топурия и Гуф
Просмотреть все новости