АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали заявления в ЗАГС

Несколько дней назад в Сети, благодаря экс-участнику телепроекта «Дом-2» Роману Гриценко, который во время общения с подписчиками прочел сообщение о походе Марины Африкантовой и Романа Капаклы в государственное учреждение, появились слухи о том, что ребята подали заявление в ЗАГС.

Однако выяснилось, что ни о каком походе в ЗАГС речи не было. Парень просто неправильно прочитал вопрос от одной из поклонниц и вместо вопросительной интонации сделал утвердительную, из-за чего и произошел конфуз. Рому сочли достоверным источником информации, поэтому распространили новость по всем домовским пабликам и радостно принялись ее обсуждать.

Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали заявления в ЗАГС

«Кто-то задал вопрос, что подали ребята заявление в ЗАГС? Рома его прочитал, а получилось, как утверждение, в группах уже выдали, что это факт», «Это Интернет. Что-то услышали и уже сплетни пошли. А Гриц всего лишь не так прочитал», - начали писать после эфира пользователи.

Узнав о том, что заявление в ЗАГС Рома с Мариной все-таки не отнесли, многие фанаты расстроились, ведь им очень хочется, чтобы возлюбленные поженились и стали настоящей семьей. Впрочем, любить они от этого их меньше не станут и верят, что вскоре Капаклы и Африкантова станут официальными мужем и женой.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ким Чен Ын приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom
Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей
Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила»
Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась
Microsoft представила новую разработку Project
На следующей неделе Huawei покажет игровой
Кокорина и Мамаева будут допрашивать в УВД по ЦАО
Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с
Главный кардиохирург России рассказал о простом
Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с
Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую
5-кратную радугу небывалой красоты запечатлел на
Ани Лорак показала в Instagram
Facebook представил управляемые голосом
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в
Tutu.ru составил список подешевевших
До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев
Климатологи рассказали о последствиях глобального
Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле
Трекер активности Withings Go вскоре может
Японский миллиардер хочет взять на Луну свою
Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и
Смартфон Nubia X с двумя экранами дебютирует 31
Новый тип "звездных ДТП" был обнаружен астрономами
Новые планшеты iPad Pro оснащаются портом USB-C
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Анну Нетребко в "золотом" наряде фанаты назвали
Сергей Жуков рассказал о личных методах
Не скрывающие роман Кэти Топурия и Гуф
Просмотреть все новости