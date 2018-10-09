Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали заявления в ЗАГС

«Кто-то задал вопрос, что подали ребята заявление в ЗАГС? Рома его прочитал, а получилось, как утверждение, в группах уже выдали, что это факт», «Это Интернет. Что-то услышали и уже сплетни пошли. А Гриц всего лишь не так прочитал», - начали писать после эфира пользователи.

Однако выяснилось, что ни о каком походе в ЗАГС речи не было. Парень просто неправильно прочитал вопрос от одной из поклонниц и вместо вопросительной интонации сделал утвердительную, из-за чего и произошел конфуз. Рому сочли достоверным источником информации, поэтому распространили новость по всем домовским пабликам и радостно принялись ее обсуждать.Узнав о том, что заявление в ЗАГС Рома с Мариной все-таки не отнесли, многие фанаты расстроились, ведь им очень хочется, чтобы возлюбленные поженились и стали настоящей семьей. Впрочем, любить они от этого их меньше не станут и верят, что вскоре Капаклы и Африкантова станут официальными мужем и женой.