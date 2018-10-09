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В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на основе Mercedes X-Class

Тюнинг-ателье Carlex планирует собрать автомобиль-пикап с тремя осями на основе Mercedes X-Class. Об этом стало известно после публикации компанией тизера, на котором показан разрабатываемый автомобиль.

В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на основе Mercedes X-Class

Carlex уже работали с данной машиной в прошлом, однако, по словам многих экспертов, текущий проект значительно амбициознее предыдущих. Автомобиль будет обладать увеличенной колесной базой, благодаря чему и станет возможным устройство дополнительной оси. Передняя часть пикапа будет оснащена лебедкой, а также воздухозаборниками. Задняя его часть станет более “агрессивной”. Массивные свесы в сочетании с большой буквой X, а также массивными патрубками под ней, которые являются выходами выхлопных труб.

Данных о технической составляющей новинки на текущий момент предоставлено не было. Самая мощная версия данного авто обладает 3-х литровым двигателем, мощность которого составляет 258 лошадиных сил. Стоит отметить, что некоторые концепты проектируемого авто содержат изображения закрытого багажного отделения позади.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:30

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