В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на основе Mercedes X-Class

Carlex уже работали с данной машиной в прошлом, однако, по словам многих экспертов, текущий проект значительно амбициознее предыдущих. Автомобиль будет обладать увеличенной колесной базой, благодаря чему и станет возможным устройство дополнительной оси. Передняя часть пикапа будет оснащена лебедкой, а также воздухозаборниками. Задняя его часть станет более “агрессивной”. Массивные свесы в сочетании с большой буквой X, а также массивными патрубками под ней, которые являются выходами выхлопных труб.Данных о технической составляющей новинки на текущий момент предоставлено не было. Самая мощная версия данного авто обладает 3-х литровым двигателем, мощность которого составляет 258 лошадиных сил. Стоит отметить, что некоторые концепты проектируемого авто содержат изображения закрытого багажного отделения позади.