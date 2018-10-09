Импотенцию впервые объяснили «неудачным» ДНК-полиморфизмом

В исследовании принимали участие 36,5 тысячи мужчин старшего возраста и разных этнических групп. Они были поделены на две группы. У представителей первой группы учёные обнаружили множественные полиморфизмы в ДНК. После анализа полученных данных исследователи установили, что полиморфизм с аббревиатурой rs 17185536-Т есть у всех вошедших в данную группу. У представителей второй группы этот «неудачный» ДНК ген выявлен не был.Научные сотрудники предполагают, что ДНК полиморфизм rs 17185536-Т они могут идентифицировать в гене SIM1. Этот ген регулирует меланокортиновый путь, который в свою очередь отвечает как за пищевое, так и за половое поведение. Доскональное изучение этого гена и связанного с ним полиморфизма даст возможность в будущем разработать эффективные лекарственные препараты от импотенции.