АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей квартиры

Ни для кого не секрет, что после ухода с телепроекта «Дом-2» Александра Шева поселилась в квартире у своего бывшего возлюбленного Арая Чобаняна. Многие тогда решили, что у ребят вспыхнули чувства, и они снова пара, но те утверждали, что они просто хорошие друзья.

Как бы там не было, вместе экс-участники прожили несколько месяцев, но теперь они захотели жить отдельно.

Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей квартиры

«Я предложил Саше разъехаться. Мы не встречаемся, поэтому нет смысла жить вместе. Ни я не могу жить полной жизнью, ни она. У нас разные интересы. Я ей помог найти квартиру. В эту субботу Саша съедет. Спасибо ей за все», - сообщил Арай.

А спустя пару часов эту информацию подтвердила и Шева. Более того, она показала своим подписчикам квартиру, в которой теперь будет жить, отметив, что очень рада таким изменениям в ее жизни.

Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей квартиры

Девушка не стала уточнять, сколько ей придется платить за съем жилья, однако подчеркнула, что жить будет одна, чем очень расстроила поклонников, ведь они были уверены в том, что после переезда Саша заберет свою дочь в Москву и начнет наконец заботиться о ней.

Впрочем, сама бывшая звезда телестройки об Арианне пока ничего не говорит, поэтому можно сделать вывод, что в ближайшее время девочка так и не увидит свою мать, которая в первую очередь сначала займется личной жизнью, а потом заботой о ребенке.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ким Чен Ын приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom
Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей
Младшая дочь Ксении Бородиной «примерила»
Роман Капаклы и Марина Африкантова не подавали
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась
Microsoft представила новую разработку Project
На следующей неделе Huawei покажет игровой
Кокорина и Мамаева будут допрашивать в УВД по ЦАО
Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с
Главный кардиохирург России рассказал о простом
Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с
Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую
5-кратную радугу небывалой красоты запечатлел на
Ани Лорак показала в Instagram
Facebook представил управляемые голосом
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в
Tutu.ru составил список подешевевших
До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев
Климатологи рассказали о последствиях глобального
Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле
Трекер активности Withings Go вскоре может
Японский миллиардер хочет взять на Луну свою
Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и
Смартфон Nubia X с двумя экранами дебютирует 31
Новый тип "звездных ДТП" был обнаружен астрономами
Новые планшеты iPad Pro оснащаются портом USB-C
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Анну Нетребко в "золотом" наряде фанаты назвали
Сергей Жуков рассказал о личных методах
Не скрывающие роман Кэти Топурия и Гуф
Просмотреть все новости