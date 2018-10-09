Арай Чобанян выселил Александру Шеву из своей квартиры

«Я предложил Саше разъехаться. Мы не встречаемся, поэтому нет смысла жить вместе. Ни я не могу жить полной жизнью, ни она. У нас разные интересы. Я ей помог найти квартиру. В эту субботу Саша съедет. Спасибо ей за все», - сообщил Арай.

Как бы там не было, вместе экс-участники прожили несколько месяцев, но теперь они захотели жить отдельно.А спустя пару часов эту информацию подтвердила и Шева. Более того, она показала своим подписчикам квартиру, в которой теперь будет жить, отметив, что очень рада таким изменениям в ее жизни.Девушка не стала уточнять, сколько ей придется платить за съем жилья, однако подчеркнула, что жить будет одна, чем очень расстроила поклонников, ведь они были уверены в том, что после переезда Саша заберет свою дочь в Москву и начнет наконец заботиться о ней.Впрочем, сама бывшая звезда телестройки об Арианне пока ничего не говорит, поэтому можно сделать вывод, что в ближайшее время девочка так и не увидит свою мать, которая в первую очередь сначала займется личной жизнью, а потом заботой о ребенке.