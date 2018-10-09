Кокорина и Мамаева будут допрашивать в УВД по ЦАО
Экс-игроки Сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами громкого скандала с избиением. Спортсменов будут допрашивать в УВД по ЦАО, о чем сообщили в столичном главке.
Российские футболисты подозреваются в нападении на водителя известной телеведущей Первого канала, а также на чиновника Министерства промышленности и торговли. По обоим происшествиям были возбуждены уголовные дела о побоях.
По сведениям информированных источников, речь идет не о задержании, а о вызове на допрос. Но в случае неявки, спортсменам грозит принудительный привод в полицейское отделение.
Российские футболисты подозреваются в нападении на водителя известной телеведущей Первого канала, а также на чиновника Министерства промышленности и торговли. По обоим происшествиям были возбуждены уголовные дела о побоях.
По сведениям информированных источников, речь идет не о задержании, а о вызове на допрос. Но в случае неявки, спортсменам грозит принудительный привод в полицейское отделение.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:46