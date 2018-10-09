Эксперт назвал причины взрыва на военном складе под Черниговом

Над местом, где произошел взрыв было закрыто воздушное пространство, а также спасатели приступили к эвакуации местных жителей. Министерство обороны Украины сообщило, что на данный момент пострадавших в результате ЧП нет. По предварительным данным причинной случившегося могли стать халатность и непрофессионализм руководства, такого же мнения придерживается и военный эксперт Виктор Литовкин.Он заявил, что скорее всего при хранении большого количества боеприпасов не соблюдали технику безопасности. Эксперт напомнил, что на складах в обязательном порядке должны быть различные средства для тушения пожара. Также военный эксперт предполагает, что склады с боеприпасами были разворованы, а пожар скрыл все доказательства.