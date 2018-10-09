Эксперт назвал причины взрыва на военном складе под Черниговом
Минувшей ночью на военном складе боеприпасов под Черниговом произошла серия взрывов, которые стали причиной масштабного пожара. Авторитетный военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в беседе с журналистами Nation News назвал причины, по которым произошло чрезвычайное происшествие.
Над местом, где произошел взрыв было закрыто воздушное пространство, а также спасатели приступили к эвакуации местных жителей. Министерство обороны Украины сообщило, что на данный момент пострадавших в результате ЧП нет. По предварительным данным причинной случившегося могли стать халатность и непрофессионализм руководства, такого же мнения придерживается и военный эксперт Виктор Литовкин.
Он заявил, что скорее всего при хранении большого количества боеприпасов не соблюдали технику безопасности. Эксперт напомнил, что на складах в обязательном порядке должны быть различные средства для тушения пожара. Также военный эксперт предполагает, что склады с боеприпасами были разворованы, а пожар скрыл все доказательства.
Над местом, где произошел взрыв было закрыто воздушное пространство, а также спасатели приступили к эвакуации местных жителей. Министерство обороны Украины сообщило, что на данный момент пострадавших в результате ЧП нет. По предварительным данным причинной случившегося могли стать халатность и непрофессионализм руководства, такого же мнения придерживается и военный эксперт Виктор Литовкин.
Он заявил, что скорее всего при хранении большого количества боеприпасов не соблюдали технику безопасности. Эксперт напомнил, что на складах в обязательном порядке должны быть различные средства для тушения пожара. Также военный эксперт предполагает, что склады с боеприпасами были разворованы, а пожар скрыл все доказательства.
Общество / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:02